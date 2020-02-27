Реализовать админ панель на vue js

Для окончания разработки проекта, требуется программист с опытом. Знание: HTML, CSS, Javascript, PHP(full stack), MySQL, Laravel (опция) - Опыт работа с очередями запросов в API. - Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации ++++++ Нужно доделать работу, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности с исполнителем
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
- $35
Добрый день Сайт snosim.com Вот верстка и рабочий калькулятор [url=http://web2dev.zzz.com.ua/]http://web2dev.zzz.com.ua/[/url] 1. Нужно на главной после списка услуг посатвить блок 2. на страницах услуг (не на всех, например, [url=http://snosim.com/services/demontazh-promyshlennykh-zdaniy]snosim.com/services/demontazh-promyshlennykh-zdaniy[/url]) поставить после текста блок. 3. Калькулятор бывает двух видов: для демонтажа, для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
Необходимо создать несколько ботов: Бота-парсера, бота-рассылки, бота-калькулятора. Бот парсер должен собирать аудиторию из определенных чатов, [b] бот - рассылка [/b]- берет спарсинную аудиторию именно по определенным чатам и рассылает по аудиториям рабочих чатов компании. Далее каждой аудитории чата отправляется свое ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
На нашем сайте Drupal есть форма. Задача просто доработать её таким образом: добавить новое поле, в котором пользователь будет прикреплять файл определённого формата. Соответственно этот файл вместе с формой должен уходить и админу на почту (форма ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо переделать выгрузку YML файла под наши требования. По стандартам яндекс плагин для выгрузки у нас есть, и он работает. CMC ocStore Версия 1.5.5.1.2 https://brosko-moda.ru/index.php?route=feed/yandex_market Файл формируется в соответствии с рекомендациями яндекса:[list=1][*][url=https://yandex.ru/support/partnermarket/categories.xml?lang=ru]https://yandex.ru/support/partnermarket/categories.xml?lang=ru[/url][*][url=https://yandex.ru/support/partnermarket/offers.xml?lang=ru]https://yandex.ru/support/partnermarket/offers.xml?lang=ru[/url][*][url=https://yandex.ru/support/partnermarket/guides/clothes.xml?lang=ru]https://yandex.ru/support/partnermarket/guides/clothes.xml?lang=ru[/url][/list]Замечания и отличия от формата описания яндекса:[list=1][*]внутри ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать страницу скачивания приложения с таймером, так как это реализовано на следующих сайтах: apk-top.net, 5apps.ru, mirandroidigr.ru, androidik.net. Мой сайт на DLE: androidr.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Доброго дня, ищу программиста на 1С Битрикс, сайт визитка 15 страниц единственное есть калькулятор подробности в личку скоро сжаты 3 дня макВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется реализовать админ панель. Часть Backend реализована на FireBase. Часть кастомная Python разработка. Реализация по дизайну всех страниц ( порядка 10-15 ). Подключение к FireBase - синхронизация , управление , удаление полей. Подключение к кастум Python Backend - получение данных, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно уменьшить загрузку сайта и найти то что замедляет работу загрузки Сразу напишу что обвинять во всем виноват плагин Autoptimize нет смысла так как проблема была еще до того как поставил. Заметное зависание сайта прослеживается очень ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть рабочий сайт. На нем есть каталог товаров woocommerce , шаблон Elementor [url=https://fotooboi-skyline.ru/katalog-fotooboev/]https://fotooboi-skyline.ru/katalog-fotooboev/[/url] надо добавить на сайте другое представление изображений – модульные картины Вот пример как должен работать заказ: [url=https://1atelie.ru/item/modulnaya_kartina/94015]https://1atelie.ru/item/modulnaya_kartina/94015[/url] То есть имеет две разные формы заказа товара, которым является ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад