Реализовать админ панель на vue js

Добрый день, нужно уменьшить загрузку сайта и найти то что замедляет работу загрузки Сразу напишу что обвинять во всем виноват плагин Autoptimize нет смысла так как проблема была еще до того как поставил. Заметное зависание сайта прослеживается очень ...