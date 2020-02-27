Разработка ботов для телеграма

Необходимо создать несколько ботов: Бота-парсера, бота-рассылки, бота-калькулятора. Бот парсер должен собирать аудиторию из определенных чатов, бот - рассылка - берет спарсинную аудиторию именно по определенным чатам и рассылает по аудиториям рабочих чатов компании. Далее каждой аудитории чата отправляется свое сообщение с

ботом-калькулятором. Бот-калькулятор должен считать неустойку, используя определенную формулу. Есть два

варианта использования формулы: 1- писать самостоятельно; 2- взять с нашего

сайта. Человек вводит информацию в боте, бот отправляетинформацию на сайт, Сайт считает и далее отправляет результат в бот.

Это краткое описание общих принципов работы, точное ТЗ отправлю исполнителю.