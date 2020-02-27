Программирование сайта на БИТРИКС ( визитка_ )

Требуется реализовать админ панель. Часть Backend реализована на FireBase. Часть кастомная Python разработка. Реализация по дизайну всех страниц ( порядка 10-15 ). Подключение к FireBase - синхронизация , управление , удаление полей. Подключение к кастум Python Backend - получение данных, ...
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Доброго дня, ищу программиста на 1С Битрикс, сайт визитка 15 страниц
единственное есть калькулятор
подробности в личку скоро сжаты
3 дня мак
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