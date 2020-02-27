Видео-конференция с переводом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Нужен человек, который знает сервис видео конференций, которые переводят сообщения, для того, чтобы человек общался с человеком из другой страны и понимал о чем идет речь. С голоса в текст. Участвовать будут в основном три человека. Нужно указать сервис и встроить код на сайт, чтобы проводить конференции. Оставляйте заявки и стоимость.

4 года назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад