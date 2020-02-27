Написать шорткод wordpress вывода следующего месяца. Например: сейчас февраль, надо чтобы шорткод [nextmonth] выводил март, в марте он уже будет выводить апрель и тд.
Ищем "джедая" puppeteer и Node.js для автоматизации рутины
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Каждый день имеем большой объем рутинных повторяющихся процессов, съедающих много времени. Задача их автоматизировать посредством браузерного бота.Ищем человека для долгосрочного сотрудничества, который умеет работать с библиотекой puppeteer и Node.Задача реализовать несколько проектов по автоматизации и в дальнейшем поддерживать.Подробности можно будет обсудить далее. ТЗ смогу предоставить в формате скринкаста с пояснениями.
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