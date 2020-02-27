Ищем "джедая" puppeteer и Node.js для автоматизации рутины

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок293 просмотра
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Здравствуйте! Каждый день имеем большой объем рутинных повторяющихся процессов, съедающих много времени. Задача их автоматизировать посредством браузерного бота.Ищем человека для долгосрочного сотрудничества, который умеет работать с библиотекой puppeteer и Node.Задача реализовать несколько проектов по автоматизации и в дальнейшем поддерживать.Подробности можно будет обсудить далее. ТЗ смогу предоставить в формате скринкаста с пояснениями.

4 года назад
hurdler_
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад