Ищем "джедая" puppeteer и Node.js для автоматизации рутины

Здравствуйте! Каждый день имеем большой объем рутинных повторяющихся процессов, съедающих много времени. Задача их автоматизировать посредством браузерного бота.Ищем человека для долгосрочного сотрудничества, который умеет работать с библиотекой puppeteer и Node.Задача реализовать несколько проектов по автоматизации и в дальнейшем поддерживать.Подробности можно будет обсудить далее. ТЗ смогу предоставить в формате скринкаста с пояснениями.