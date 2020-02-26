Валидация базы e-mail адресов

Уважаемые коллеги,

Есть база имейл адресов накопившаяся за 10 лет работы сайта. Нужно провалидировать базу, очистить от несуществующих и ошибочных адресов.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работ а также перечень параметров по которым результирующая база будет провалидирована.