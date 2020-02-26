Копия web приложения

Суть такая. На сайте "слишком простой" шаблон (дизайн). Мне нужно его уникализировать, чтобы он смотрелся лучше. Или установить другой шаблон и уникализировать его. Ничего сверхъестественного - сделать уникальную шапку, поменять цвета и т.п.! Бюджет небольшой. Жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует сделать копию приложения https://app.teamgantt.com/
компоненты которые нужны (только эти - ничего другого отсюда не требуется)
https://prod.teamgantt.com/gantt/my-gantt/
https://prod.teamgantt.com/gantt/list/?ids=MY-ACTIVE&long_header=true#user=10150032&date_filter=today&hide_completed=true&ids=1962685,1983962&custom=&company=&color_filter=
либо написать свой вариант либо оттуда взять
сервер firebase для сохранения данных
Регистрация пользователей
Укажите сразу сроки и цену. Спасибо
PS react or angular or vue
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