Переделать сайт из html-страниц во Vue

$15
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки259 просмотров
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Необходимо сайт на html + composer раскидать на страницы в NuxtJS, скрипты встроить в стили и скрипты страниц/компонентов.

SASS раскидать по страницам и компонентам.

В пример, сделана главная страница - в index.vue.

Репозиторий скину в личку.

HTML
4 года назад
vertiporokh
Кирилл 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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