Переделать сайт из html-страниц во Vue

Получить потоковые данные о ценах с [url=https://iexcloud.io/docs/api/]https://iexcloud.io/docs/api/[/url] (необходима регистрация) по API Данные по тикету: aapl API Token: pk_2a0bb90fae2c4d6b947584c1d42d8e1f Данных необходимо встроить в JavaScript: [url=https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/]https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/[/url] (это пример) Подробнее о графиках тут: [url=https://ru.tradingview.com/lightweight-charts/]https://ru.tradingview.com/lightweight-charts/[/url] На выходе: JavaScript с подключенными ценами в реальном времени по тикету: aapl (Apple) Проверка тут: [url=https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/]https://jsfiddle.net/[/url]