Установить платежную систему Сбербанка

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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По сайту на Yii sushitime42.ru необходимо внести следующие изменения:

1. Установить платежную систему Сбербанка (тестовые доступы уже есть)

2. Доработать страницу оформления заказа согласно заданию в pdf-файле. 

4 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад