Сделать парсер.

Для нашего сайта ищем исполнителя, который сможет добавить коментирование на страницах [url=https://geely24.com.ua/zapchast____________radiator-otopitelja/]https://geely24.com.ua/zapchast____________radiator-otopitelja/[/url] . Сейчас открыто коментирование через регистрацию, но нам уужно создать блок с возможностью верификации и коментирования с фейсбук а так же Джимейл почты, Желательно что ...