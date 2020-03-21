Парсер интернет-магазина на node.js

Задача: написать парсер бестселлеров с али с использованием этого парсера: https://github.com/sudheer-ranga/aliexpress-product-scraper

Для работы парсера товаров со страниц али потребуется использовать прокси-сервера. Можно использовать этот модуль: https://github.com/milewise/node-https-proxied

Индексы товаров нужно будет брать через официальный api (ключи и описание API протокола предоставлю)

Данные парсинга сложить в таблицу со следующими колонками:

product_id, category_id, json

,где

product_id - id товара по внутренней классификации али,

category_id - id категории к которой относится товар (берем самый нижний уровень категории, а не родительскую)

json - массив, который возвращает парсер, по ссылке из описания.