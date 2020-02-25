PHP программирование

Существует мой сайт mysite.ru и чужой сайт xxx.ru , на сайте xxx.ru есть открытая форма проверки данных. Необходимо сделать скрипт, который будет отправлять с формы моего сайта значение на сайт xxx.ru методом GET или POST (

). Затем получать результат и выводить его на странице моего сайта.

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