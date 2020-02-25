Калькулятор ремонта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно сделать такой https://fixremont.ru/calculator/ калькулятор ремонта

Посетитель вбивает площадь, количество комнат, разные опции и выбирает дизайн квартиры ему все это сразу же считается и потом он может оставить заявку с этим расчетом.

4 года назад
Olimp
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад