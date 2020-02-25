Скрипт проверки авто по VIN, Госномеру

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка218 просмотров
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Нужен скрипт PHP для проверки VIN номера автомобиля на сайте www.gibdd.ru/check/auto/

1. Необходима страница с формой, в которой есть одно поле для ввода VIN номера, госномера и кнопка.  

2. При нажатии на кнопку скрипт должен обратиться на сайты: www.gibdd.ru/check/auto/ ; dkbm-web.autoins.ru/dkbm-...  и вернуть все ответы.   

3. Сформировать из ответов отчет и вывести, примеры на сайтах ниже. 

Капчу желательно распознавать сервисами типа anti-captcha. Если это затруднительно, то выводить ее пользователю.  

Аналоги для наглядной реализации: avtocod.ruautoteka.ruavtokods.ruпроверка-авто.рус, i- vin.ruvi n01.ru

Возможно у вас есть готовый подобный скрипт или свои наработки. 

Так же нужно добавить блок оплаты.

И что бы этот скрипт встраивался в мой сайт, самописный.

4 года назад
guest_15826141611669
4 года в сервисе
Был
3 года назад