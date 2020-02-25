Скрипт проверки авто по VIN, Госномеру

Нужен скрипт PHP для проверки VIN номера автомобиля на сайте www.gibdd.ru/check/auto/

1. Необходима страница с формой, в которой есть одно поле для ввода VIN номера, госномера и кнопка.

2. При нажатии на кнопку скрипт должен обратиться на сайты: www.gibdd.ru/check/auto/ ; dkbm-web.autoins.ru/dkbm-... и вернуть все ответы.

3. Сформировать из ответов отчет и вывести, примеры на сайтах ниже.

Капчу желательно распознавать сервисами типа anti-captcha. Если это затруднительно, то выводить ее пользователю.

Аналоги для наглядной реализации: avtocod.ru, autoteka.ru, avtokods.ru, проверка-авто.рус, i- vin.ru, vi n01.ru

Возможно у вас есть готовый подобный скрипт или свои наработки.

Так же нужно добавить блок оплаты.

И что бы этот скрипт встраивался в мой сайт, самописный.