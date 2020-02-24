Добавить 3 блока на сайт по массажу + адактировать его под мобильные.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок214 просмотров
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Здравствуйте.

Сайт лэндинг на вордпрессе. Нужно добавить 3 блока + адактировать его под мобильные.

ТЗ прилагаем.

Цена? Срок?

4 года назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад