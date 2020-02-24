Нужно парсить значения с биржи ставок Betfairr

нужно создать калькулятор который будет рассчитывать стоимость ювелирное изделие с брилинтами. есть таблица с значениями брильянтов, нужно выбирать брилиант и добовлять его в список потом добавить стоимость изделие (кольцо, кулон и тп.) и расчитата итоге сумму