Нужно парсить значения с биржи ставок Betfairr

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Нужно парсить суммы бэк и лэй на определенных рынках, записывать в базу, после  сравнения их присылать в телеграм оповещение о максимальной ставке. 

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4 года назад
guest_15825692127065
4 года в сервисе
Был
4 года назад