Нужно подключить к лендингу отправку писем через форму обратной связи

Веб-программированиеЗавершен14 заявок262 просмотра
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Верстка готова. Нужно подключить только скрипт отправки.

4 года назад
PartMars
42 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lvan_dyadyura
Иван 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$4
1 день
Отличный исполнитель. Все сделано качественно и в срок!
Все хорошо, оплата в срок, отличная коммуникация.