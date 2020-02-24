Реализовать кликабельность изображения на карточке товара поп-ап

Добрый день,

Сайт на WP.

Есть шесть карточек товара с разными изделиями но одинаковым выбором цвета продукта. Подсчёт цены а так же выбор опций и т.ч и цвета происходит в стороннем калькуляторе на стороннем домене от проекта Stepform. При выборе желаемого оттенка изделия внизу отображается будущий его цвет, это происходит в теле калькулятора.

Нужно реализовать возможность показа изображения в формате поп-ап из тела калькулятора на полный экран. Для этого при клике на изображение высылается postMessage (это прямая команда открыть попап).

Остаётся только словить месседж и выполнить его на стороне сайта.

Другими словами для корректного отображения изображения в поп-ап окне необходимо:

1. На стороне сайта сверстать модальное окно.

2. На стороне сайта словить postMessage, который содержит ссылку на открываемое фото.

3. На стороне сайта обработать postMessage и открыть модальное окно.

Скриншот карточки товара прикреплён. Больше информации и конечно же ссылка на проект в личной переписке. Работа заключается именно в стилях и никак не затрагивает код калькулятора, так как post message уже высылается.

Спасибо за внимание