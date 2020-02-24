Подробнее опишу и расскажу в лс
Реализовать кликабельность изображения на карточке товара поп-ап
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Сайт на WP.
Есть шесть карточек товара с разными изделиями но одинаковым выбором цвета продукта. Подсчёт цены а так же выбор опций и т.ч и цвета происходит в стороннем калькуляторе на стороннем домене от проекта Stepform. При выборе желаемого оттенка изделия внизу отображается будущий его цвет, это происходит в теле калькулятора.
Нужно реализовать возможность показа изображения в формате поп-ап из тела калькулятора на полный экран. Для этого при клике на изображение высылается postMessage (это прямая команда открыть попап).
Остаётся только словить месседж и выполнить его на стороне сайта.
Другими словами для корректного отображения изображения в поп-ап окне необходимо:
1. На стороне сайта сверстать модальное окно.
2. На стороне сайта словить postMessage, который содержит ссылку на открываемое фото.
3. На стороне сайта обработать postMessage и открыть модальное окно.
Скриншот карточки товара прикреплён. Больше информации и конечно же ссылка на проект в личной переписке. Работа заключается именно в стилях и никак не затрагивает код калькулятора, так как post message уже высылается.
Спасибо за внимание
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