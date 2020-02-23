ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1sDfjAU8A3UK8DJRgt6T9c545xb9C0Aiq_W71f0TKAW8/edit?usp=sharing Все это будет хоститься на субдомене обычного хостинга.
QuickCRM-Basic-master адаптировать под SuiteCRM 7.х форк SugarCRM
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QuickCRM-Basic-master адаптировать под SuiteCRM 7.х
модуль не устанавливается пишет что
В архиве отсутствует файл manifest.php. Продолжение установки невозможно.
пример работающего файла с манифвестом см. в yaai-master
задача - подогнать модуль для работы с 7 версией SuiteCRM форк SugarCRM
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