Создать SPA React App на основе существующего API

При изменении текста в input (наборе текста) отправляется запрос на API поиск слова, и список слов выводится ниже в этой панели. По клику на слово отправляется запрос на API и выводится список всех значений слова в этой же панели ниже.

У каждого значения слова рядом выводится кнопка “+” означающее добавление в персональный словарь (API запрос).

Если у пользователя роль “Студент” то кнопка “+” в списке значений слова отправляет в API запрос с id текущего студента и id встречи (если на странице просмотра встречи) или id материала (если на странице просмотра материала).

Если у пользователя роль “Преподаватель” то кнопка “+” в списке значений слова доступна только на странице просмотра/редактирования встречи и при нажатии этой кнопки отправляет в API запрос с id студента данной встречи и id встречи.