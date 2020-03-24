Получить данные по API построить дешборд

Необходимо перенести код из другого laravel проекта в текущий на yii2, сделать рефакторинг и подогнать структуру базы к имеющейся. Добавить функционал загрузки и валидации изображений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1sDfjAU8A3UK8DJRgt6T9c545xb9C0Aiq_W71f0TKAW8/edit?usp=sharing
Все это будет хоститься на субдомене обычного хостинга.
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