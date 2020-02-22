Веб-приложение

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок237 просмотров
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Java+postgresql

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Пример интерфейса и компонентов можно посмотреть на картинках

Подробности в частном порядке

4 года назад
guest_15823898429843
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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