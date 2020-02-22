Веб-приложение

Доброго дня. Есть магазин, написанный на Кохане. Магазин расширяется, появилась необходимость продвигать его в других регионах. В связи с этим нужна доработка, позволяющая создавать региональные домены на базе основного и продвигать их как самостоятельные сайты. Работа в ...
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Нужна помощь с проектом, сжатые сроки
Java+postgresql
Клиентскую часть на чем угодно
Пример интерфейса и компонентов можно посмотреть на картинках
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