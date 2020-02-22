Доработки Сайта и Калькулятора

$80
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок245 просмотров
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Требуются доработки шаблона АСПро Корпоративный 2.0 1C-Bitrix, и доработки внешнего вида калькулятора.

По доработкам шаблона - верстка по мелочи, на часа 3.

По доработкам калькулятора - около 3-5 часов.

Знание 1C-Bitrix, Знание Javascript, Знание PHP, HTML+CSS

Если не уверены в своих силах или не хватает опыта, прошу пройти мимо - уже 3 исполнителей протянули время ничего не сделав!

4 года назад
ruwb
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$80
2 дня
Исполнитель отменил безопасный платеж и отказался проводить работы по заказу.
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