Парсер данных с сайта (веб интерфейс)

Есть готовый скрипт каталога товаров (реализован на codeignitor), нужно его переделать под другую структуру товаров (другую таблицу БД). Настроить роутинг для работы в папке. Настроить роутинг для категорий и товаров (по сути сделать ЧПУ). То есть, что бы страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер, есть проект telemetr.me в котором 80к+ каналов телеграм, нужно по ключевым словам выгрузить все каналы в которых есть совпадения.
Варианта 2:
1) Выгрузить все каналы через главную и после своим способом по постам в этих каналах автоматически по каждому ключу искать нужные каналы.
2) На сайте есть поиск по постам, можно использовать его и выгружать сразу только нужные каналы.
Ключевые слова искать нужно в постах, список ключей будет примерно 20-40 шт.
Сортировка каналов которая нужна это по количеству совпадений уникальных ключей, от всех до 1.
Так же нужна какая то база, что бы через время можно было повторить эти все действия и исключить автоматически каналы которые уже прорабатывались ранее, а показать только новые.
Интерфейс нужен веб, есть свой хостинг, домен.
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