Парсер данных с сайта (веб интерфейс)

Нужен парсер, есть проект telemetr.me в котором 80к+ каналов телеграм, нужно по ключевым словам выгрузить все каналы в которых есть совпадения.

Варианта 2:

1) Выгрузить все каналы через главную и после своим способом по постам в этих каналах автоматически по каждому ключу искать нужные каналы.

2) На сайте есть поиск по постам, можно использовать его и выгружать сразу только нужные каналы.

Ключевые слова искать нужно в постах, список ключей будет примерно 20-40 шт.

Сортировка каналов которая нужна это по количеству совпадений уникальных ключей, от всех до 1.

Так же нужна какая то база, что бы через время можно было повторить эти все действия и исключить автоматически каналы которые уже прорабатывались ранее, а показать только новые.

Интерфейс нужен веб, есть свой хостинг, домен.