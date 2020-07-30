Доработать каталог на фреймворке codeignitor

Есть готовый скрипт каталога товаров (реализован на codeignitor), нужно его переделать под другую структуру товаров (другую таблицу БД).

Настроить роутинг для работы в папке.

Настроить роутинг для категорий и товаров (по сути сделать ЧПУ).

То есть, что бы страницы товара имели URL вида:

/название_категории/имя_товара

вместо: product/ID_товара

Подробности в видео тут : https://yadi.sk/d/75WYid1A8nTcBw

Там же есть архив с кодом каталога и дампами бд.

Жду предложений по стоимости и срокам выполнения.