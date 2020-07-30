Доработать каталог на фреймворке codeignitor

Нужно "прикрутить" готовый шахматный движок Есть движок [url=https://github.com/nmrugg/stockfish.js/]https://github.com/nmrugg/stockfish.js/[/url] есть готовая доска [url=https://www.chessboardjs.com/]https://www.chessboardjs.com/[/url] при работе движка нужно отображать варианты ходов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый скрипт каталога товаров (реализован на codeignitor), нужно его переделать под другую структуру товаров (другую таблицу БД).
Настроить роутинг для работы в папке.
Настроить роутинг для категорий и товаров (по сути сделать ЧПУ).
То есть, что бы страницы товара имели URL вида:
/название_категории/имя_товара
вместо: product/ID_товара
Подробности в видео тут : https://yadi.sk/d/75WYid1A8nTcBw
Там же есть архив с кодом каталога и дампами бд.
Жду предложений по стоимости и срокам выполнения.
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