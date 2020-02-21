"прикрутить" готовый шахматный движок

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок572 просмотра
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Нужно "прикрутить" готовый шахматный движок

Есть движок

https://github.com/nmrugg/stockfish.js/ 

есть готовая доска 

https://www.chessboardjs.com/ 

при работе движка нужно отображать варианты ходов

3 года назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад