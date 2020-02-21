"прикрутить" готовый шахматный движок

Нужно сделать редирект с одного домена (дропа) на другой домен на главную страницу сайта. В настоящий момент в .htaccess дропа стоит RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*) RewriteRule ^(.*)$ https://сайт.ru/ [L,R=301] Но когда есть переход с яндекса на дроп, редирект на ...