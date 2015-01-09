terlalex

Алексей Терлецкий terlalex

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработка программного обеспечения.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

viacheslav
55 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
8 баллов
7 лет назад
Программа для регистрации и информации о пациентах
Человек старательный, исполнитель подойдет для тех, у кого небольшой бюджет на проект
Хороший заказчик. Постановка задачи четкая, оплата во время
Ответный отзыв
romariokisslove
Роман 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Backend программирование сайта
Благодарю за хорошую и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена , все по ТЗ.Рекомендую!Буду обращаться и в будущем.
Оперативно и профессионально поставлены задачи .Всё четко и понятно.Рекомендую как надежного Заказчика.Буду иметь с ним дело в дальнейшем.
Ответный отзыв
mao
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Подкорректировать программу спорт.судейства
В виду отсутствия нужных библиотек выполнить задачу оказалось технически невозможным. Сотрудничество не состоялось. Но подготовительное общение было очень положительным.
Приятно было поработать. материалы получил сразу. Оперативно получал ответы на мои вопросы
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#82
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#80
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#110
1С-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#129
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#354
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#523
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#534
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#572
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