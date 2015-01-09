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Портфолио
- Фотоработы309 просмотров
- Ролик238 просмотров
- Съемка + монтаж289 просмотров
- Съемка + монтаж264 просмотра
- Съемка + монтаж187 просмотров
- Съемка + монтаж190 просмотров
- Съемка + монтаж200 просмотров
- Съемка + монтаж197 просмотров
- Фотоработы216 просмотров
- Фотоработы188 просмотров
- Школьный альбом246 просмотров
- Рекламный ролик165 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
7 лет назад
Человек старательный, исполнитель подойдет для тех, у кого небольшой бюджет на проект
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Постановка задачи четкая, оплата во время
$250
10 баллов
7 лет назад
Благодарю за хорошую и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена , все по ТЗ.Рекомендую!Буду обращаться и в будущем.
Ответный отзыв
Оперативно и профессионально поставлены задачи .Всё четко и понятно.Рекомендую как надежного Заказчика.Буду иметь с ним дело в дальнейшем.
$50
10 баллов
10 лет назад
В виду отсутствия нужных библиотек выполнить задачу оказалось технически невозможным. Сотрудничество не состоялось. Но подготовительное общение было очень положительным.
Ответный отзыв
Приятно было поработать. материалы получил сразу. Оперативно получал ответы на мои вопросы
Прикладное ПО
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#82
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#80
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#110
1С-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#129
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#354
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#523
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#534
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#572