Услуги бухгалтера

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт1 заявка20 просмотров

ФОП не платил налоги несколько лет и не сдавал отчеты
Так жене вел деятельность
Нужно проверить, какие налоги нужно заплатить.

При необходимости сдать пустые отчеты.

3 месяца назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
33 года
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад