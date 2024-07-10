Требуется провести анализ деятельности фирмы в сфере финансовых услуг за 2024 год. Необходимо оценить ключевые показатели, тенденции и динамику развития, а также выявить сильные и слабые стороны бизнеса.
Услуги бухгалтера
ФОП не платил налоги несколько лет и не сдавал отчеты
Так жене вел деятельность
Нужно проверить, какие налоги нужно заплатить.
При необходимости сдать пустые отчеты.
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