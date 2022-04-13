Соединить шахматный движок с доской на js

Есть шахматная доска на js https://chessboardjs.com/

Есть движок на js - NNUE Stockfish 14.1 https://github.com/nmrugg/stockfish.js/

Нужно, чтобы игрок двигал фигуры за белых и черных, а движок показывал оценку позиции в браузере пользователя. Оценка движка показывается в 3 строчки и SAN нотации. Так же сделанные ходы отображаются справа от доски в SAN нотации.

Примеры - https://lichess.org/analysis, https://www.chess.com/analysis, https://analysis.sesse.net/

Если нужно, то есть образец на js как конвертировать вывод шахматного движка (LAN) в алгебраическую нотацию (SAN), т.е. вместо 1. e2e4 e7e5 2. g1f3 b8c6 3.f1b5 (LAN) показывало 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 (SAN)

Кода движое достигает глубины 25 (Depth=25), то анализ позиции останавливается, чтобы не зависал браузер пользователя.