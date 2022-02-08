Проект телеграмм

UPD. Увеличил оплату Самописный сайт о китайском кино, писался на протяжение двадцати лет разными людьми, нужно знать PHP/MySQL/Python/ExtJS, желательно умение и в бэк, и в фронт. Интересует исключительно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой (15 долларов в ...
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Добрый день,
есть проект по телеграмм. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Во-первых, нужно создать приложение по адресу - https://my.telegram.org/apps.
У меня всё время выходит error.
Есть и другие вопросы.
Спасибо.
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