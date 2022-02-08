Проект телеграмм

Добрый день,

есть проект по телеграмм. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

Во-первых, нужно создать приложение по адресу - https://my.telegram.org/apps.

У меня всё время выходит error.

Есть и другие вопросы.

Спасибо.