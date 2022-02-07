Дополнение к сайту. Xenforo 2.0 (Minecraft)

Здравствуйте!

Имеется сайт на движке Xenforo 2.0 плюс дополнительные модули: новостная лента, кастомные страницы (статистика и рейтинг), система тикетов и т.д.. Мы создаем сервер в игре Minecraft, поэтому будет огромным плюсом, если вы понимаете эту игру и уже делали подобные заказы именно под неё.

Что требуется?

1. Необходимо сделать страницу с пополнением счета. Страница должна быть прямо в XenForo с роунтингом /donate.

﻿- Игрок вводит свой никнейм в игре и после чего идет проверка по базе данных, если аккаунт найден то

сайт показывает игроку скин, который на данный момент установлен у этого игрока. После чего ﻿появляется форма ниже, где игрок должен указать сумму пополнения.

﻿- Необходимо будет работать с RCON (minecraft) чтобы выдавать игрокам покупки, либо через изменения ﻿базы данных сервера со счётом игрока

2. Платежную систему мы еще утверждаем (но ориенторовочно Enot, Unitpay, Free-kassa и другие аналоги)

3. У нас на сервере Minecraft своя система авторизации и регистрации

﻿- Необходимо изменить структуру базы данных XenForo так чтобы она брала данные пользователей с ﻿базы данных сервера (web sockets например). То есть чтобы регистрация на сервере = регистрации на ﻿xenforo. Регистрация будет доступна только с 1 стороны (со стороны сервера), там же и смена пароля. На ﻿xenforo только авторизация

4. Слайдер на JS (картинки дадим)

5. Настройка / правки всяких мелочей по Xenforo

ПОКА ЕЩЕ НЕ РЕШЕНО! Верстка нового стиля xenforo под наш дизайн