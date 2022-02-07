Нужно разработать API на NodeJS

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Нужно разработать API на NodeJS

стек: NestJS + Typescript + PostgreSQ

Опыт с react.

Оплата почасовая - через трекер.

В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub, кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемая оплата часа работы.

Команды, студии - не интересны. Работа только напрямую с разработчиком.

2 года назад
Alex_Fedorov_
Федоров 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад