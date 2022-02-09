Прототип Фронтенда Python + Flask

Веб-программированиеЗавершен2 заявки60 просмотров
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Очень маленький прототип на Python + Flask.На странице две формы:

1. Просим ввести урл (и проверяем его на правильность, и реальность)

2. Поле выбора из четырех (пока просто 1, 2, 3, 4)

Все это пока никуда не отправляем, а пишем в файлик.

Просьба комментировать максимально много даже простые вещи.

Пока все.

Возможно после этот проект во что-то выльется.

Python
2 года назад
zoronoid
Макс 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
viacheslav_s
Вячеслав 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$10
2 дня
RUB
Оперативно и качественно.
Всё хорошо, рад сотрудничать!
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