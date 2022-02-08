Доработка ИМ опен карт 3, переделки существующих модулей, доработки

1. Сделать бесплатную доставку в корзине от 40.000р (корзина не стандартная, модуль отдельный)

2. Доработать модуль спецпредложений (отдельный модуль)

3. Установить и проверить работоспособность кода adsense.

4. Сделать «Базовую» установку, она должна срабатывать в случае если нет установки из спецпредложения. (нужно доработать отдельный модуль, или сделать новый)

Нужен ИСПОЛНИТЕЛЬ с опытом работы с open cart, не готовы работать с агентствами или посредниками. Работа возникает постоянно, переодически, нужен ответственный грамотный специалист.