Доработка формы регистрации на сайте на платформе wix

На сайте wix в форме регистрации есть поле время. Необходимо сделать ограниченное количество возможных регистраций по определенным вариантам времени с возможным редактированием для администратора (добавлением нового времени и увеличением/уменьшением количества возможных регистраций по нему). Количество доступных регистраций на текущий момент пользователь должен видеть рядом с выбираемым временем. Если мест больше нет на определенное время, соответственно зарегистрироваться на него он не сможет.

Внимание! Мы сами умеем скачивать платные приложения на платформе wix и их настраивать, нам необходим именно специалист, который через код сможет сделать то, что нам требуется.Прикладываю фотографии, как должно выглядеть.