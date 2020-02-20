Доработка формы регистрации на сайте на платформе wix

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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На сайте wix в форме регистрации есть поле время. Необходимо сделать ограниченное количество возможных регистраций по определенным вариантам времени с возможным редактированием для администратора (добавлением нового времени и увеличением/уменьшением количества возможных регистраций по нему). Количество доступных регистраций на текущий момент пользователь должен видеть рядом с выбираемым временем. Если мест больше нет на определенное время, соответственно зарегистрироваться на него он не сможет.

Внимание! Мы сами умеем скачивать платные приложения на платформе wix и их настраивать, нам необходим именно специалист, который через код сможет сделать то, что нам требуется.Прикладываю фотографии, как должно выглядеть. 

4 года назад
guest_15822629399574
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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