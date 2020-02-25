Выложить и настроить сайт на конструкторе LP motor

Веб-программированиеЗавершен1 заявка202 просмотра
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Сделали сайт на конструкторе LP motor. Нужно его выложить и настроить по максимуму.

Примерно нужно следующее:

Покупка домена, настройка title и favicon, включение оповещений, Подключение тарифа, публикация сайта, редирект, robots.txt, sitemap.xml, подключение счетчика аналитики.

Консультация с Яндекс метрикой (Добавление идентификаторов в форму, настройка фильтра, создание целей).

4 года назад
yamax1840
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$25
3 дня
Олег, большое спасибо! Всегда на связи, грамотное выполнение заказа и в срок!
Спасибо Максиму за интересный заказ. Было приятно сотрудничать, все оплаты в срок.