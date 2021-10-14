yamax1840

Максим yamax1840

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Анализ сайта на СЕО оптимизацию

    Необходимо провести анализ сайта на предмет SEO оптимизации, выявить ошибки в тайтлах, дискрипшонах и других элементах. Укажите недочеты и предложите план действий для улучшения оптимизации сайта. Возможна дальнейшая реализация предложенных действий.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сбор номеров студентов дистанционных вузов

    Требуется собрать номера телефонов студентов дистанционных вузов из открытых источников. Исполнитель должен предоставить таблицу с именами, номерами телефонов и, если возможно, указанием ВУЗа, в котором обучается студент. Список ВУЗов будет предоставлен.

    Продажи и лиды9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по многоканальному номеру и облачной телефонии

    Требуется помощь в настройке многоканального номера с голосовым приветствием и меню, а также в настройке облачной телефонии. Ожидается профессиональная консультация в области телефонии для оптимизации продаж и лидов.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно консультация по настройке пополнений/выводов денежных средств

    Требуется консультация по настройке системы пополнений и выводов денежных средств для фриланс-площадки. Необходимо разобраться с внутренними процессами, включая взаимодействие с банками и платежными сервисами. Ищем специалиста с опытом настройки подобных систем.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер

    Требуется разработка пары баннеров для рекламных целей. Необходим оригинальный и привлекательный дизайн, соответствующий заданной тематике. Учитывайте актуальные тренды и целевую аудиторию при создании.

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить bitrix24

    Ищется специалист, разбирающийся в системе Bitrix24 для консультации по вопросам настройки и возможной частичной доработки. Опыт работы с платформой обязателен.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Битрикс

    Требуется специалист для настройки системы Битрикс. Необходим опыт в 1С-программировании для качественной реализации задачи. Ожидается проработка всех необходимых настроек и интеграций.

    1С-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM специалист

    Требуется консультация SMM специалиста для оптимизации присутствия в социальных сетях. Рассматриваются вопросы по стратегии, контенту и взаимодействию с аудиторией для повышения эффективности маркетинга.

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта на тему помощи студентам. Срок выполнения 10-12 дней, формат макета - PSD или Figma. Возможен анализ конкурентов для улучшения качества дизайна.

    Figma
    Дизайн сайтов72 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать баннер.

    Требуется разработать баннер на тему студентов, который будет использоваться в Instagram и ВКонтакте. Обратите внимание на актуальность дизайна и привлечение целевой аудитории.

    Баннеры50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить гайд

    Необходимо сверстать удобный HTML-гайд из текстового файла. Гайд небольшой, состоит из 3 страниц и должен включать пару кликабельных ссылок на внутренние страницы. Требуется внимание к деталям и удобству восприятия.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать поздравительную графику в соц.сети

    Требуется разработать поздравительную графику для социальных сетей, ориентированную на студентов. Необходимо создать баннеры для праздников, акций 'приведи друга' и подарочных сертификатов. Графика должна быть яркой и привлекательной, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по лидогенерации

    Требуется специалист по лидогенерации для разработки эффективной стратегии привлечения клиентов. Задача включает использование максимального количества онлайн-каналов для стимулирования пользователей к совершению действий. Опыт в SEO будет плюсом.

    Лидогенерация
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    Необходим видеотзыв студента на тему дипломной или курсовой работы. Отзыв должен быть мотивационным и продающим. Возраст 25-38 лет. Важно сосредоточиться на правильной подаче и последовательности действий, не требуя актерского мастерства. Предложения по цене принимаются.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать графику

    Требуется отрисовать графику для студентов, включая поздравительные иллюстрации на праздники, такие как 1 сентября и 31 декабря, а также материалы для бонусной программы. В заявке необходимо прикрепить примеры работ и указать цену.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн сайта

    Требуется разработка сайта для помощи студентам с макетом в формате PSD или Figma. Срок выполнения — 7-10 дней. Возможен анализ конкурентов. Примеры работ обязательны для заявки.

    Figma
    Дизайн сайтов68 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текста для главной страницы сайта (13 блоков)

    Требуется написать текст для главной страницы сайта, состоящий из 13 блоков. Информация по каждому блоку будет предоставлена. В ставке укажите стоимость 1000 знаков, сроки реализации и дату начала работы.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

wdk-dev
Матвей 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Оформить гайд
Благодарю за сотрудничество. Было очень приятно работать. Всегда получал быстрые и точные ответы. Рекомендую!
Большое спасибо исполнителю за проделанную работу в создании гайда. Работа выполнена качественно, всегда был на связи. Работали в тандеме! Все понравилось, спасибо еще раз!!
Ответный отзыв
mproved
Максим 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$69
10 баллов
4 года назад
Сделать бота в телеграмм
Рекомендую! Отличный заказчик!
Оперативно выходит на связь, быстрые доработки! Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Комлексное продвижение Интернет-сервиса
Интересный проект. Рад сотрудничеству!
Артем мастер своего дела! Очень рады, что сотрудничаем именно с профессионалом такого уровня! Отлично поработали, и будем продолжать работать! Спасибо!
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Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Выложить и настроить сайт на конструкторе LP motor
Спасибо Максиму за интересный заказ. Было приятно сотрудничать, все оплаты в срок.
Олег, большое спасибо! Всегда на связи, грамотное выполнение заказа и в срок!
Ответный отзыв
Wolfina
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографии в фш
Задание четкое и понятное, быстрая обратная связь, оплата мгновенная, рекомендую к сотрудничеству!)
Мастер своего дела! Все замечания учитывала, быстро выполнила, всегда на связи:-) Были рады поработать, спасибо!
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