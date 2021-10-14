Необходимо провести анализ сайта на предмет SEO оптимизации, выявить ошибки в тайтлах, дискрипшонах и других элементах. Укажите недочеты и предложите план действий для улучшения оптимизации сайта. Возможна дальнейшая реализация предложенных действий.
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется собрать номера телефонов студентов дистанционных вузов из открытых источников. Исполнитель должен предоставить таблицу с именами, номерами телефонов и, если возможно, указанием ВУЗа, в котором обучается студент. Список ВУЗов будет предоставлен.Продажи и лиды9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке многоканального номера с голосовым приветствием и меню, а также в настройке облачной телефонии. Ожидается профессиональная консультация в области телефонии для оптимизации продаж и лидов.Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется консультация по настройке системы пополнений и выводов денежных средств для фриланс-площадки. Необходимо разобраться с внутренними процессами, включая взаимодействие с банками и платежными сервисами. Ищем специалиста с опытом настройки подобных систем.Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется зарегистрировать профиль на Авито и разместить 10-20 объявлений. Необходим опыт работы с платформой и навыки наполнения сайтов. Ожидается качественное выполнение задачи.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка пары баннеров для рекламных целей. Необходим оригинальный и привлекательный дизайн, соответствующий заданной тематике. Учитывайте актуальные тренды и целевую аудиторию при создании.Баннеры39 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для запуска и настройки контекстной рекламы в TikTok. Задача включает контроль расхода и трафика. Более детальная информация будет обсуждена в чате.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист, разбирающийся в системе Bitrix24 для консультации по вопросам настройки и возможной частичной доработки. Опыт работы с платформой обязателен.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки системы Битрикс. Необходим опыт в 1С-программировании для качественной реализации задачи. Ожидается проработка всех необходимых настроек и интеграций.1С-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется консультация SMM специалиста для оптимизации присутствия в социальных сетях. Рассматриваются вопросы по стратегии, контенту и взаимодействию с аудиторией для повышения эффективности маркетинга.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн сайта на тему помощи студентам. Срок выполнения 10-12 дней, формат макета - PSD или Figma. Возможен анализ конкурентов для улучшения качества дизайна.Дизайн сайтов72 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать баннер на тему студентов, который будет использоваться в Instagram и ВКонтакте. Обратите внимание на актуальность дизайна и привлечение целевой аудитории.Баннеры50 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать удобный HTML-гайд из текстового файла. Гайд небольшой, состоит из 3 страниц и должен включать пару кликабельных ссылок на внутренние страницы. Требуется внимание к деталям и удобству восприятия.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать поздравительную графику для социальных сетей, ориентированную на студентов. Необходимо создать баннеры для праздников, акций 'приведи друга' и подарочных сертификатов. Графика должна быть яркой и привлекательной, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.Баннеры18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по лидогенерации для разработки эффективной стратегии привлечения клиентов. Задача включает использование максимального количества онлайн-каналов для стимулирования пользователей к совершению действий. Опыт в SEO будет плюсом.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим видеотзыв студента на тему дипломной или курсовой работы. Отзыв должен быть мотивационным и продающим. Возраст 25-38 лет. Важно сосредоточиться на правильной подаче и последовательности действий, не требуя актерского мастерства. Предложения по цене принимаются.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется отрисовать графику для студентов, включая поздравительные иллюстрации на праздники, такие как 1 сентября и 31 декабря, а также материалы для бонусной программы. В заявке необходимо прикрепить примеры работ и указать цену.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка сайта для помощи студентам с макетом в формате PSD или Figma. Срок выполнения — 7-10 дней. Возможен анализ конкурентов. Примеры работ обязательны для заявки.Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать текст для главной страницы сайта, состоящий из 13 блоков. Информация по каждому блоку будет предоставлена. В ставке укажите стоимость 1000 знаков, сроки реализации и дату начала работы.Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать связь между двумя гугл таблицами для автоматического переноса данных из одной таблицы в другую. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 года назад