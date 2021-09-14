Приветствую, имею разносторонний опыт создания телеграм ботов.

Примеры:

* @Walkclubbot - продажа доступа в приватный канал, система рейтинга, админ панель

* @qrcoderpmbot - создание персонального QR-кода для оплаты госпошлины

* @savbestbot - сохранение видео из TikTok, Instagram, YouTube (более 10 тысяч пользователей)

* @PoletMechanicBot - система осмотра, учёта автомобилей в таксопарке, интеграция с гугл документами (только для сотрудников)

* @DennisNickoleroBot - продажа доступа в приватный канал, продажа приватных фото и видео, система лайков в телеграм канале, админ панель

* @Online_caffe_bot - поиск собеседников, админ панель

* @GetStylistBot - система связи между клиентами и операторами для проведения консультации

* @Darina_help_bot - бот для учёта рейтингов пользователей

* @Vipstabkabot - продажа доступа в приватный канал, интеграция с фрикассой

* (ещё не задеплоен) - бот для обмена рекомендациями о кафе, ресторанах, фастфудах

* @Prihod_dihelp_bot - бот для добавления данных в гугл таблицу (только для сотрудников)

* @TraffingBot - ознакомительная информация, рассылка

* @ipp_bugaddy_rus_bot

* @ipp_bugaddy_eng_bot

* @ipp_bugaddy_esp_bot

* @ipp_autstraction_rus_bot

* @ipp_autstraction_eng_bot

* @ipp_autstraction_esp_bot

* @ipp_bugtropolis_rus_bot

* @ipp_bugtropolis_eng_bot

* @ipp_bugtropolis_esp_bot - анкеты для получения доступа в приватную группу, отправка анкеты на почту администратору

* @Checkphotos_bot - парсинг изображений с сайта, проверка их наличия в яндекс картинках (только для сотрудников)

* @vvludobot - сигналы с букмекера 1хбет в телеграм (только для личного использования)

* @Plan905_bot - сигналы с букмекера 1хбет в телеграм (только для личного использования)

* @Investconsbot - репост из гугл таблицы в телеграм канал (только для сотрудников)

Телеграм для связи: @mproved