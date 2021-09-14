Приветствую, имею разносторонний опыт создания телеграм ботов.
Примеры:
* @Walkclubbot - продажа доступа в приватный канал, система рейтинга, админ панель
* @qrcoderpmbot - создание персонального QR-кода для оплаты госпошлины
* @savbestbot - сохранение видео из TikTok, Instagram, YouTube (более 10 тысяч пользователей)
* @PoletMechanicBot - система осмотра, учёта автомобилей в таксопарке, интеграция с гугл документами (только для сотрудников)
* @DennisNickoleroBot - продажа доступа в приватный канал, продажа приватных фото и видео, система лайков в телеграм канале, админ панель
* @Online_caffe_bot - поиск собеседников, админ панель
* @GetStylistBot - система связи между клиентами и операторами для проведения консультации
* @Darina_help_bot - бот для учёта рейтингов пользователей
* @Vipstabkabot - продажа доступа в приватный канал, интеграция с фрикассой
* (ещё не задеплоен) - бот для обмена рекомендациями о кафе, ресторанах, фастфудах
* @Prihod_dihelp_bot - бот для добавления данных в гугл таблицу (только для сотрудников)
* @TraffingBot - ознакомительная информация, рассылка
* @ipp_bugaddy_rus_bot
* @ipp_bugaddy_eng_bot
* @ipp_bugaddy_esp_bot
* @ipp_autstraction_rus_bot
* @ipp_autstraction_eng_bot
* @ipp_autstraction_esp_bot
* @ipp_bugtropolis_rus_bot
* @ipp_bugtropolis_eng_bot
* @ipp_bugtropolis_esp_bot - анкеты для получения доступа в приватную группу, отправка анкеты на почту администратору
* @Checkphotos_bot - парсинг изображений с сайта, проверка их наличия в яндекс картинках (только для сотрудников)
* @vvludobot - сигналы с букмекера 1хбет в телеграм (только для личного использования)
* @Plan905_bot - сигналы с букмекера 1хбет в телеграм (только для личного использования)
* @Investconsbot - репост из гугл таблицы в телеграм канал (только для сотрудников)
Телеграм для связи: @mproved
- @DennisNickoleroBot - продажа доступа в приватный30 просмотров
- @savbestbot - сохранение видео из TikTok, Instagra36 просмотров
- @qrcoderpmbot - создание персонального QR-кода для35 просмотров
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!