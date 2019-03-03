Подправить сайт

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: www.germany-koeln.net Удалив ненужное, улучшив оставшееся. Очень хочу посотрудничать с Еленой, мне её порекомендовали. [url=/users/andriyovae/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-sajta-veb-studii-2253905/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать сайт
Прикрепили задание. Также вышлем макеты страниц в psd и jpg.
Очень ценим коммуникабельность и обратную связь!
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