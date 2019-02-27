Создать дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки217 просмотров
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Нужно создать дизайн страниц сайта в 3 размерах: для компьютера, планшета, смартфона. 

Всего 10 страниц и кейсы (8 однотипных кейсов с разными текстами и картинкой). 3 страницы и шаблон кейсов есть , их нужно переделать немного. Остальные нужно создать заново. 

Дизайн сайта
5 лет назад
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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