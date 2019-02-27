Создать дизайн сайта

Добрый день. Меня зовут Андрей, у меня есть потребность в ваших услугах. Нужно разработать прототип лендинга для веб - студии. Есть набросок и пояснение к нему. Возьметесь? Прошу описать сценарий нашего взаимодействия, т.к. не только я, но и компания ...