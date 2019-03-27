Ищем человека для дизайна баннеров. Ссылка на сайт и подробная информация о баннерах в прикрепленном файле. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с тематикой. Ждем Ваши предложения по ценам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать фото обложку для канала youtube недвижимость в Испании - https://www.youtube.com/channel/UCpwchYvX440JEsJx_eL46sQ
На обложке должны быть надписи, которые там сейчас + фраза Недвижимость в Испании
Можете использовать мои фотографии недвижимости в Испании- https://www.dropbox.com/sh/o7cceax7bfdgn86/AABh887RQqajApyLbFtvBuvAa?dl=0
Для показа можете предоставлять jpeg или png
Победитель конкурса должен будет предоставить jpeg и psd файл фотошопа со слоями текста, чтобы я мог в будущем изменить надписи (поменяется телефон и т.п.)
Используйте также логотип компании, и размер фото обложки должен быть 2560 пикселей на 1440
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