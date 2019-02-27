Внесение изменений в готовый psd

Мне на этой неделе нужен дизайн+верстка продающей страницы конференции. Выполнить в вордпресс с оптимайзом, можно по шаблону. Есть текст от копирайтер и выделение главных слов, т.е почти готовый макет. Нужно доработать структуру с копирайтером (я ...