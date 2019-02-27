Дизайн+верстка продающей страницы в оптимайз

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне на этой неделе нужен дизайн+верстка продающей страницы конференции. Выполнить в вордпресс с оптимайзом, можно по шаблону. Есть текст от копирайтер и выделение главных слов, т.е почти готовый макет. Нужно доработать структуру с копирайтером (я дам такового). Для победы в конкурсе нужен первый экран

5 лет назад
guest_15512645732733
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Баннер для интернет-магазина

    Ищем человека для дизайна баннеров. Ссылка на сайт и подробная информация о баннерах в прикрепленном файле. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с тематикой.  Ждем Ваши предложения по ценам.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать превьюшку для видео на ютубе

    $10

    Здравствуйте. Вот наш сайт https://www.domcomfort.ru/ Вот ютуб канал человека, который занимается монтажом кровли. https://www.youtube.com/channel/UCFFSJt8o400SWmrXuCJju0g Задача. Сделать красивые превьюшки на видео, желательно в стиле и цветах сайта. Для конкурса достаточно 1-2 превьюшки. Все остальное обсудим уже с победителем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Тема: Оформление документов + юриспруденция.  Необходимо разработать прототип и дизайн сайта Мы подойдём друг другу если вы: — Понимаете принципы юзабилити; — Дисциплинированы; От вас нужно: - портфолио  - ориентировочные сроки

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга по теме стоматологии

    Нужно сделать дизайн лендинга по теме имплантации зубов. Длина 7-10 экранов  Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата  Оплата через безопасную сделку, либо предоплата 40% на Я.деньги или карту  Мокап есть Подробности обсуждаю с кандидатами. Если есть похожие работы, ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта для компании Webernetic

    Нужен адаптивный дизайн для сайта компании Webernetic. Понравившиеся сайты и элементы будут в прикреплённых файлах. Там же будет документ со ссылкой на архив со всеми прототипами. Всего 29 страниц и 1 поп-ап. Так же отдельно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать шаблон wordpress

    $50

    есть платный шаблон worldpress (установлен на доп.домене, есть возможность архива с базой, либо админка), есть рабочий сайт на jomla (первичный домен), есть небольшое тз.задача оптимизировать шаблон под сайт, выполнить тз, и как вариант за доп.плату ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад