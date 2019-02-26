Оптимизировать шаблон wordpress

есть платный шаблон worldpress (установлен на доп.домене, есть возможность архива с базой, либо админка), есть рабочий сайт на jomla (первичный домен), есть небольшое тз.задача оптимизировать шаблон под сайт, выполнить тз, и как вариант за доп.плату перенести всю информацию со старого сайта на новый.