Оформить страницу кейса на сайте

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Требуется оформить страницу кейса для портфолио на сайте http://wnfx.ru/portfolios/. Проект Ставка24, страница кейса на Бехансе https://www.behance.net/gallery/59581175/Interactive-Prototype-for-Stavka24-web-service

Существуют исходники в psd

 

5 лет назад
goodwin79
Рустам 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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