Шапка для канала YouTube

Требуется разработать дизайн Landing Page в короткие сроки 5-7 блоков . Пишите цену и сроки , а так же присылайте портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Помогите сделать шапку для канала YouTube на музыкальную тематику жанра шансон .
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