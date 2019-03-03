Дизайн сайта для юридической компании

Очередной проект , когда я обращаюсь к Максиму , зная, что в оговоренные сроки получу классный дизайн , который практически с первого эскиза будет отвечать желаниям. Одна из способностей Максима - слышать и предугадывать что хочет клиент. Знаю, что, обращаясь к нему, я гарантированно получу хороший результат.