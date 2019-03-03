Дизайн сайта для юридической компании

$500
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки129 просмотров
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Дизайн сайта для юридической компании - тематические услуги по разным направлениям. подробности в ТЗ.

Дизайн сайта
5 лет назад
kicheva
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$500
10 дней
Очередной проект , когда я обращаюсь к Максиму , зная, что в оговоренные сроки получу классный дизайн , который практически с первого эскиза будет отвечать желаниям. Одна из способностей Максима - слышать и предугадывать что хочет клиент. Знаю, что, обращаясь к нему, я гарантированно получу хороший результат.
Спасибо Светлане за предоставленный мне проект!!!