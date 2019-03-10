Лендинг пейдж на тему "Кондиционеры оптом"

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Нужен лендинг пейдж. Есть только начальные идеи. Нужен профессионал, который из них может создать конечный продукт. 

5 лет назад
KonventUa
Сергей 
52 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад
$85
14 дней
Работа выполнена хорошо, все пожелания учтены, исправление вносились оперативно. В дальнейшем буду обращаться ещё. Единственное неудобство лично для меня общение через скайп перепиской.
С Сергеем работать комфортно. Комментарии и пожелания все по существу, оплата своевременная. Буду рада продолжению сотрудничества. Что касается способа коммуникации, - на будущее можем рассмотреть другие, более удобные, варианты общения