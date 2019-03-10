Лендинг пейдж на тему "Кондиционеры оптом"

Нужен адаптивный лендинг подходящий под всё, начиная от ПК до ФБ на смартфоне. Есть толькон примерная идея, как должно быть. Картинок нет. Тема "Кондиционеры оптом"
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Нужен лендинг пейдж. Есть только начальные идеи. Нужен профессионал, который из них может создать конечный продукт.
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