Дизайн главной страницы сайта театра по прототипу
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Нужно создать сайт туристических услуг наподобие такого https://bluebird.by/type/child/ с похожими цветами, но с иной цветовой гаммой. Нужно, чтоб выглядело интересно и своеобразно. Сколько будет стоить такая работа с нуля? Есть только пример сайта, который приложил выше.
Желательно, чтоб один программист мог сделать все от начала и до конца, чтоб мне не пришлось искать дополнительно специалистов.
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