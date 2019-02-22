Нужно создать сайт туристических услуг наподобие такого https://bluebird.by/type/child/ с похожими цветами, но с иной цветовой гаммой. Нужно, чтоб выглядело интересно и своеобразно. Сколько будет стоить такая работа с нуля? Есть только пример сайта, который приложил выше.

Желательно, чтоб один программист мог сделать все от начала и до конца, чтоб мне не пришлось искать дополнительно специалистов.