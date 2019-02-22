Нарисовать шапку для интернет-магазина велосипедов и аксессуаров

$10
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Требования:

-разрешение 1140Х250 пикс. 

ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!!

Имеется интернет-магазин, на котором нужно сменить шапку: https://velife.ru/shop 

Необходимо нарисовать продавца и покупателей, а также витрину с велосипедами и велоаксессуарами. 

Обязательно прислать PSD-исходник.

5 лет назад
nikita-91
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад