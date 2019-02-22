Нарисовать шапку для интернет-магазина велосипедов и аксессуаров

Требования:

-разрешение 1140Х250 пикс.

ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!!

Имеется интернет-магазин, на котором нужно сменить шапку: https://velife.ru/shop

Необходимо нарисовать продавца и покупателей, а также витрину с велосипедами и велоаксессуарами.

Обязательно прислать PSD-исходник.