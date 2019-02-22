Сайт-визитка компании по продаже автомобилей. У компании три разных категории авто: классика, стандарт и люкс. Для каждого вида нужно сделать каталог с уникальный дизайн, передающим специфику продукта. Подробное описание и примеры смотрите в прикрепленном файле
Нарисовать шапку для интернет-магазина велосипедов и аксессуаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
-разрешение 1140Х250 пикс.
ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!!
Имеется интернет-магазин, на котором нужно сменить шапку: https://velife.ru/shop
Необходимо нарисовать продавца и покупателей, а также витрину с велосипедами и велоаксессуарами.
Обязательно прислать PSD-исходник.
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